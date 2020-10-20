Карантин рижского «Динамо» продлён. Не будет матчей с «Авангардом» и московским «Динамо»
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис заявил, что у команды продолжается карантин из-за коронавируса.
«Карантин продлён до 26 октября. Мы не полетим в Москву на матч с «Динамо», – цитирует Савицкиса ТАСС. При этом функционер не уточнил, будет ли команде засчитано техническое поражение, или матчи будут просто перенесены на другую дату.
Подопечные Петериса Скудры уже не сыграли с «Витязем» (17 октября) и магнитогорским «Металлургом» (19 октября). Теперь команда пропустит два выездных матча – с «Авангардом» (22 октября) и московским «Динамо» (24 октября).
На данный момент «Динамо» занимает последнее место в турнирной таблице КХЛ. В активе рижского клуба семь очков после 13 матчей.
«Металлург» подтвердил отмену матча с рижским «Динамо»
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