Стало известно расписание матчей сборной России на молодёжном чемпионате мира 2021 года

Международная федерация хоккея опубликовала расписание матчей молодёжного чемпионата мира 2021 года, который пройдёт в «пузыре» в Эдмонтоне.

Команда Игоря Ларионова сыграет в группе B. Соперниками российской сборной станут команды Швеции, США, Чехии и Австрии. Все матчи пройдут на одной арене, поэтому каждый день будет не более трёх матчей, которые не пересекутся по времени.

Расписание матчей сборной России:

26.12 (05:30 мск). США — Россия

28.12 (05:30). Россия — Чехия

30.12 (05:30). Россия — Австрия

31.12 (05:30). Швеция — Россия.

В четвертьфинал выйдут по четыре лучших сборных из каждой группы. Стадия плей-офф пройдёт со 2 по 6 января. Ввиду необычного проведения мирового первенства ИИХФ приняла решении об отмене раунда за выживание. Таким образом, все 10 команд гарантированно получат право на участие в следующем МЧМ.