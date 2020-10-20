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Стало известно расписание матчей сборной России на молодёжном чемпионате мира 2021 года

Стало известно расписание матчей сборной России на молодёжном чемпионате мира 2021 года
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Международная федерация хоккея опубликовала расписание матчей молодёжного чемпионата мира 2021 года, который пройдёт в «пузыре» в Эдмонтоне.

Команда Игоря Ларионова сыграет в группе B. Соперниками российской сборной станут команды Швеции, США, Чехии и Австрии. Все матчи пройдут на одной арене, поэтому каждый день будет не более трёх матчей, которые не пересекутся по времени.

Расписание матчей сборной России:

26.12 (05:30 мск). США — Россия
28.12 (05:30). Россия — Чехия
30.12 (05:30). Россия — Австрия
31.12 (05:30). Швеция — Россия.

В четвертьфинал выйдут по четыре лучших сборных из каждой группы. Стадия плей-офф пройдёт со 2 по 6 января. Ввиду необычного проведения мирового первенства ИИХФ приняла решении об отмене раунда за выживание. Таким образом, все 10 команд гарантированно получат право на участие в следующем МЧМ.

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