Сборная России сыграет со Словакией и Канадой в ходе подготовки к МЧМ-2021

Международная федерация хоккея опубликовала расписание матчей молодёжного чемпионата мира 2021 года, который пройдёт в «пузыре» в Эдмонтоне.
Команда Игоря Ларионова сыграет в группе B. Соперниками российской сборной станут команды Швеции, США, Чехии и Австрии. Все матчи пройдут на одной арене, поэтому каждый день будет не более трёх матчей, которые не пересекутся по времени.
В ходе подготовки к МЧМ-2021 российская сборная проведёт два контрольных матча в Эдмонтоне. Россияне сыграют с командами Словакии (22 декабря, 05:30 мск) и Канады (24 декабря, 02:30).
В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Стадия плей-офф пройдёт со 2 по 6 января. Ввиду необычного проведения мирового первенства ИИХФ приняла решении об отмене раунда за выживание. Таким образом, все 10 команд гарантированно получат право на участие в следующем МЧМ.
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