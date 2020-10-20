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Защитник «Салавата» Алексеев — о голе в ворота «Сочи»: туда-сюда на пятаке, тяп-ляп

Защитник «Салавата» Алексеев — о голе в ворота «Сочи»: туда-сюда на пятаке, тяп-ляп
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Алексеев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:0) и оценил свой гол.

«Сыграли в обороне строго, всё правильно сделали. И хорошо в атаке, плюс, здорово действовал вратарь Тарасов. Для нас нет разницы, играет в воротах Метсола или Тарасов. С одним просто говорим по-английски, с другим – по-русски.

Я бы не сказал, что в первые 40 минут моментов не было. В этом сезоне мы ещё не играли на такой площадке, хорошо действовали и выстояли. Не сказал бы, что «Сочи» не создавал опасные моменты, особенно во втором периоде.

Мой гол? Туда-сюда на пятаке, тяп-ляп. Гранлунд вытащил шайбу из-за ворот, я подключился», – цитирует Алексеева пресс-служба КХЛ.

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