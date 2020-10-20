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Ван Римсдайк — о «Вашингтоне»: рад, что больше не буду блокировать броски Овечкина

Ван Римсдайк — о «Вашингтоне»: рад, что больше не буду блокировать броски Овечкина
Хоккей / НХЛ 0

Защитник Тревор ван Римсдайк поделился эмоциями от перехода в «Вашингтон Кэпиталз».

«Сыграло роль множество факторов. Важен и стиль игры команды и понимание, как ты будешь сам выглядеть в игре клуба. «Кэпиталз» часто играли с «Каролиной», так что я знаком с ними. У нас было много интересных противоборств и когда я играл за «Чикаго». С «Кэпиталз» всегда тяжело играть, у них в команде высокий уровень мастерства. Здорово, что теперь я часть этого состава.

Классно и то, что теперь я буду на льду с таким парнем, как Овечкин. За ним интересно наблюдать даже на тренировке. Против него бывает очень тяжело действовать на льду. Я рад, что больше не буду блокировать его мощные броски» — цитирует ван Римсдайка Russian Machine Never Breaks.

Лундквист сказал Овечкину, что не будет помогать ему отрабатывать его бросок в касание
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