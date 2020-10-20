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Евгений Малкин «подрался» с сыном на хоккейной тренировке

Евгений Малкин «подрался» с сыном на хоккейной тренировке
Хоккей / НХЛ 0

Пресс-служба «Питтсбург Пингвинз» в официальном «инстаграме» клуба опубликовала видео с занятия нападающего Евгения Малкина. Российский хоккеист проводил совместную хоккейную тренировку со своим сыном, однако больше занимался с ним единоборствами. Отец и сын в шутку даже немного побоксировали.

Видео можно посмотреть в официальном «инстаграме» «Питтсбурга».

В минувшем сезоне россиянин был признан лучшим игроком «Пингвинз» в пятый раз в карьере. Рекордсменами клуба по количеству наград являются член Зала славы Марио Лемье (12) и капитан команды Сидни Кросби (8).

В регулярном чемпионате Малкин принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 74 (25+49) очка при показателе полезности «+7» и 58 минутах штрафного времени. Российский нападающий проводил на площадке 19 минут 31 секунду за матч.

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