Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Седов: Хартикайнен и Гранлунд – опасные игроки, с ними нужно действовать внимательнее

Седов: Хартикайнен и Гранлунд – опасные игроки, с ними нужно действовать внимательнее
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Сочи» Никита Седов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:2). Автором победного гола стал финский форвард уфимского клуба Теэму Хартикайнен.

«Матч был относительно равным, «Салават» реализовал свои моменты, мы этого сделать не смогли. «Салават» особенно хорош в зоне нападения, их игроки хорошо держат шайбу, могут сыграть хитро. Хартикайнен и Гранлунд – опасные игроки, с ними нужно действовать внимательнее. Наши удаления? Мы не успевали буквально на полсекунды, поэтому приходилось фолить», — цитирует Седова пресс-служба КХЛ.

Ранее защитник «Салавата Юлаева» Александр Алексеев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:0) и оценил свой гол.

Защитник «Салавата» Алексеев — о голе в ворота «Сочи»: туда-сюда на пятаке, тяп-ляп
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020