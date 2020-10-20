Седов: Хартикайнен и Гранлунд – опасные игроки, с ними нужно действовать внимательнее
Защитник «Сочи» Никита Седов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:2). Автором победного гола стал финский форвард уфимского клуба Теэму Хартикайнен.
«Матч был относительно равным, «Салават» реализовал свои моменты, мы этого сделать не смогли. «Салават» особенно хорош в зоне нападения, их игроки хорошо держат шайбу, могут сыграть хитро. Хартикайнен и Гранлунд – опасные игроки, с ними нужно действовать внимательнее. Наши удаления? Мы не успевали буквально на полсекунды, поэтому приходилось фолить», — цитирует Седова пресс-служба КХЛ.
Ранее защитник «Салавата Юлаева» Александр Алексеев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:0) и оценил свой гол.
Защитник «Салавата» Алексеев — о голе в ворота «Сочи»: туда-сюда на пятаке, тяп-ляп
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