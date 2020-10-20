«Сибирь» по инициативе клуба расторгла контракт с Виталием Меньшиковым
«Сибирь» расторгла контракт с Виталием Меньшиковым, сообщается в официальном «твиттере» новосибирского клуба. Ранее защитник прошёл через список отказов. Отмечается, что соглашение с хоккеистом расторгнуто по инициативе клуба.
В 12 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 31-летний защитник набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-2» и четырёх минутах штрафного времени. Меньшиков проводил на площадке 18 минут 19 секунд за матч.
Действующий контракт Меньшикова с новосибирским клубом был рассчитан до конца сезона-2020/2021. За карьеру в КХЛ российский хоккеист также защищал цвета московского «Динамо», омского «Авангарда», екатеринбургского «Автомобилиста» и челябинского «Трактора».
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