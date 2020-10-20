Крикунов — об операции: терпеть боль к тому времени было уже невозможно

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о перенесённой операции по удалению аппендикса.

«Ситуация и впрямь получилась неоднозначной. Самое главное, я на собственном примере убедился, что в условиях пандемии никто из нас не должен забывать и о других болезнях, которые никуда из нашей жизни не делись и которые способны дать о себе знать в любой момент. В самом начале этой истории я и не подозревал, что у меня всё настолько серьёзно. Мы с командой отправились на выезд в Ярославль. По дороге у меня заболел живот. И, как это часто у нас у русских бывает, до поры до времени мы не обращаем должного внимания на боль: махнёшь рукой, успокоишь сам себя, мол, сейчас немного поболит и всё само собой пройдёт.

Отработал игру с «Локомотивом». Потом мы перебрались в Санкт-Петербург. Боли в животе не прекращались. И уже в Северной столице я начал подумывать о том, что в моём случае происходит что-то серьёзное. Доктор команды прощупал низ моего живота и только подтвердил мои опасения. Сразу после этого я принял решение поехать в клинику и выяснить истинную причину этой боли. Терпеть боль к тому времени было уже невозможно.

Врач, который делал мне операцию, посоветовал мне представить, что было бы, если бы острый приступ случился у меня, ну, например, в самолёте. А зная специфику нашей жизни, постоянные перелёты-переезды, нетрудно догадаться, что такой вариант был вполне возможен», — цитирует Крикунова РИА «Новости».

Кровопусков: Крикунов хорошо себя чувствует. Рассчитываем на его быстрое возвращение