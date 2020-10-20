Генменеджер «Аризоны» прокомментировал продление контракта с форвардом Фишером

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Билл Армстронг прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Кристианом Фишером.

«Мы очень рады подписать двухлетний контракт с Кристианом. Кристиан – трудолюбивый силовой форвард, здорово действующий у бортов. Нашей группе атаки он добавит габаритов и жёсткости», – цитирует Армстронга пресс-служба НХЛ.

23-летний форвард, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, набрал 9 (6+3) очков в 56 матчах регулярного чемпионата. Также он сделал одну передачу в девяти встречах плей-офф, а его «Койотс» в серии первого раунда плей-офф уступили «Колорадо Эвеланш» (1-4). Американский нападающий был выбран «Аризоной» во втором раунде на драфте НХЛ 2015 года под 32-м номером.