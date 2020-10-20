Липанов: не стоило уезжать из «Динамо» в юниорскую лигу Канады — это был шаг назад
Нападающий Алексей Липанов, вернувшийся в московское «Динамо» из Северной Америки, рассказал о своём выборе и почему уехал за океан в 2017 году.
«Динамо» — это клуб, от которого было конкретное предложение. Во мне были реально заинтересованы. Наверное, это главный фактор. У «Динамо» был план на моё развитие. К тому же это клуб, который дал мне дорогу в профессиональный хоккей.
Когда я уехал из Высшей лиги в юниорскую лигу Онтарио, это был шаг назад. Наверное, не стоило уезжать. Играл с мужиками, дела были на тот момент весьма неплохи. Могу посоветовать ребятам, что из КХЛ и ВХЛ не стоит уезжать в юниорские лиги. Но главное помнить, что если ты в порядке — будешь в порядке везде», — цитирует Липанова Sport24.
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