Овечкин поддержал идею проведения Вечера русского наследия на матче НХЛ в Вашингтоне
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поддержал идею организации Вечера русского наследия в американской столице на матче НХЛ, в ходе которого посол России в США Анатолий Антонов мог бы провести вбрасывание шайбы.
«Конечно, было бы здорово и логично увидеть посла России на льду для почётного вбрасывания», — приводит слова Овечкина ТАСС со ссылкой на посольство России.
Овечкин является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо». Он был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером. Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером лиги, трижды завоевал приз «Тед Линдсей Эворд» и один раз — «Арт Росс Трофи».
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