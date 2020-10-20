Овечкин поддержал идею проведения Вечера русского наследия на матче НХЛ в Вашингтоне

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поддержал идею организации Вечера русского наследия в американской столице на матче НХЛ, в ходе которого посол России в США Анатолий Антонов мог бы провести вбрасывание шайбы.

«Конечно, было бы здорово и логично увидеть посла России на льду для почётного вбрасывания», — приводит слова Овечкина ТАСС со ссылкой на посольство России.

Овечкин является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо». Он был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером. Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером лиги, трижды завоевал приз «Тед Линдсей Эворд» и один раз — «Арт Росс Трофи».