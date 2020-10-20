Минское «Динамо» без легионеров отправилось на матчи с московским «Динамо» и ЦСКА

Минское «Динамо» на официальном сайте клуба опубликовало список игроков, которые отправились на матчи регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» и ЦСКА. На выездную серию отправились 22 хоккеиста.

Вратари: Никита Толопило, Алексей Колосов;

защитники: Дмитрий Знахаренко, Владислав Ерёменко, Илья Соловьёв, Павел Денисов, Дмитрий Дерябин, Владислав Колячонок, Степан Фальковский, Илья Шинкевич, Евгений Ногачев;

нападающие: Игорь Мартынов, Дмитрий Буйницкий, Александр Когалев, Иван Дроздов, Артём Аносов, Илья Усов, Алексей Протас, Егор Шарангович, Игорь Ревенко, Илья Литвинов, Виталий Пинчук.

В списке травмированных находятся Владимир Алистров, Кирилл Воронин, Роман Горбунов, Артём Демков, Роб Клинкхаммер, Брэндон Козун, Иван Лодня, Франсис Паре, Шэйн Принс, Райан Спунер, Максим Сушко, Дэнни Тэйлор, Доминик Фурх.