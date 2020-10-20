Минское «Динамо» без легионеров отправилось на матчи с московским «Динамо» и ЦСКА

Минское «Динамо» на официальном сайте клуба опубликовало список игроков, которые отправились на матчи регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» и ЦСКА. На выездную серию отправились 22 хоккеиста.
Вратари: Никита Толопило, Алексей Колосов;
защитники: Дмитрий Знахаренко, Владислав Ерёменко, Илья Соловьёв, Павел Денисов, Дмитрий Дерябин, Владислав Колячонок, Степан Фальковский, Илья Шинкевич, Евгений Ногачев;
нападающие: Игорь Мартынов, Дмитрий Буйницкий, Александр Когалев, Иван Дроздов, Артём Аносов, Илья Усов, Алексей Протас, Егор Шарангович, Игорь Ревенко, Илья Литвинов, Виталий Пинчук.
В списке травмированных находятся Владимир Алистров, Кирилл Воронин, Роман Горбунов, Артём Демков, Роб Клинкхаммер, Брэндон Козун, Иван Лодня, Франсис Паре, Шэйн Принс, Райан Спунер, Максим Сушко, Дэнни Тэйлор, Доминик Фурх.
- 20 октября 2020
-
15:41
-
15:30
-
15:26
-
15:18
-
15:10
-
14:55
-
14:02
-
13:51
-
13:30
-
13:05
-
13:00
-
12:47
-
12:26
-
12:00
-
11:37
-
11:03
-
11:00
-
10:58
-
10:38
-
10:15
-
10:01
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
08:51
-
08:35
-
08:12
-
08:02
-
03:51
-
03:25
- 19 октября 2020
-
23:40
-
23:31
-
23:27
-
23:22
-
23:00