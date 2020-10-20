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Голкипер Артём Загидулин официально вернулся в магнитогорский «Металлург»

Голкипер Артём Загидулин официально вернулся в магнитогорский «Металлург»
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» и голкипер Артём Загидулин официально достигли договорённости о заключении контракта. Российский вратарь вернулся в Магнитогорск, сообщает пресс-служба уральского клуба в официальном «инстаграме».

Загидулин перешёл в «Калгари Флэймз» в 2019 году, подписав однолетний контракт новичка. Сезон-2019/2020 он провёл в фарм-клубе «огоньков» — «Стоктон Хит», отыграв в Американской хоккейной лиге 30 матчей, отражая в среднем 89,8 процентов бросков и пропуская 3,07 шайбы за игру.

В межсезонье Загидулин продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги, однако дата начала нового регулярного чемпионата пока не определена, поэтому канадский клуб согласился отпустить его на время в Россию.

«Металлург» и Загидулин достигли предварительной договорённости о краткосрочном контракте
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