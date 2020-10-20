Спортивные мероприятия в Башкортостане будут проходить без зрителей

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров изменил указ о режиме повышенной готовности в республике. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте руководителя региона.

Согласно новой редакции документа, соревнования, включённые в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта России, могут проводиться при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и при условии отсутствия зрителей.

Ранее Хабиров сообщал, что массовые мероприятия в Башкирии до 1 декабря отменят или они состоятся без участия болельщиков.

Вероятно, эти меры коснутся матчей «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате КХЛ и футбольного клуба «Уфа» в РПЛ.