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Спортивные мероприятия в Башкортостане будут проходить без зрителей

Спортивные мероприятия в Башкортостане будут проходить без зрителей
Хоккей / КХЛ 0

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров изменил указ о режиме повышенной готовности в республике. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте руководителя региона.

Согласно новой редакции документа, соревнования, включённые в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта России, могут проводиться при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и при условии отсутствия зрителей.

Ранее Хабиров сообщал, что массовые мероприятия в Башкирии до 1 декабря отменят или они состоятся без участия болельщиков.

Вероятно, эти меры коснутся матчей «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате КХЛ и футбольного клуба «Уфа» в РПЛ.

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