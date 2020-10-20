Р. Ротенберг: готов ли стать главным тренером СКА? Никогда не говори «никогда»

Вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, готов ли он однажды полноценно занять должность главного тренера команды.

«Как показала нынешняя ситуация, никогда не говори «никогда». Опять-таки мы возвращаемся к нашей философии: идти к победе в любых обстоятельствах. И наш результат не зависит только от меня или от кого-то другого. У нас системный подход. Всё, что нужно для победы, мы сделаем вместе.

Вы хотите услышать от меня «да» или «нет», но здесь нет такого ответа. Я ещё раз отвечу: никогда не говори «никогда», — приводит слова Ротенберга «Фонтанка».

При Ротенберге СКА провёл семь матчей и одержал две победы. Главным тренером СКА является Валерий Брагин. Перестановки связаны со случаями заражения коронавирусом среди игроков и представителей тренерского штаба клуба.