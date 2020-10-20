Гарипов — о травме Шумакова: эпизод был не против Сергея, под него попала вся команда

Голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов прокомментировал эпизод матча с уфимским «Салаватом Юлаевым», в котором форвард омичей Сергей Шумаков получил травму.

«Как себя чувствует Шумаков? Пока точный диагноз неизвестен. Проходит обследование. Хорошо, что мы с вами не общались сразу после матча, а то я многого мог наговорить. Два дня переваривал эту ситуацию. Мыслей много на эту тему, но мне бы не хотелось выставлять их на всеобщее обозрение.

Сложно передать, что я чувствовал внутри в тот момент. Тот силовой эпизод был не против конкретно Шумакова, под него попала вся команда. Ведь когда бьют твоего одноклубника, ощущение, что удар приходится и в тебя. Меня сильно эмоционально задел тот момент. Понятно, что физически меня это никак не задело, но морально почувствовал всю боль Сереги.

Я человек эмоциональный. Но тогда мы уступали сопернику в одну шайбу, надо было собраться. Не мог себе позволить распыляться на посторонние вещи. Быстро заглушил в себе эмоции и сосредоточился только на хоккее», — приводит слова Гарипова «Матч ТВ».