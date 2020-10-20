Гарипов — о травме Шумакова: эпизод был не против Сергея, под него попала вся команда

Голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов прокомментировал эпизод матча с уфимским «Салаватом Юлаевым», в котором форвард омичей Сергей Шумаков получил травму.
«Как себя чувствует Шумаков? Пока точный диагноз неизвестен. Проходит обследование. Хорошо, что мы с вами не общались сразу после матча, а то я многого мог наговорить. Два дня переваривал эту ситуацию. Мыслей много на эту тему, но мне бы не хотелось выставлять их на всеобщее обозрение.
Сложно передать, что я чувствовал внутри в тот момент. Тот силовой эпизод был не против конкретно Шумакова, под него попала вся команда. Ведь когда бьют твоего одноклубника, ощущение, что удар приходится и в тебя. Меня сильно эмоционально задел тот момент. Понятно, что физически меня это никак не задело, но морально почувствовал всю боль Сереги.
Я человек эмоциональный. Но тогда мы уступали сопернику в одну шайбу, надо было собраться. Не мог себе позволить распыляться на посторонние вещи. Быстро заглушил в себе эмоции и сосредоточился только на хоккее», — приводит слова Гарипова «Матч ТВ».
- 20 октября 2020
-
18:57
-
18:27
-
18:12
-
17:59
-
17:28
-
16:58
-
16:43
-
16:25
-
15:41
-
15:30
-
15:26
-
15:18
-
15:10
-
14:55
-
14:02
-
13:51
-
13:30
-
13:05
-
13:00
-
12:47
-
12:26
-
12:00
-
11:37
-
11:03
-
11:00
-
10:58
-
10:38
-
10:15
-
10:01
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
08:51
-
08:35
-
08:12