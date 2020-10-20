Кожевников: сомневаюсь, что Якупов проявит себя в «Авангарде»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о переходе нападающего Наиля Якупова в омский «Авангард».

«Конечно, переход в «Авангард» — это хорошо для Якупова. Эта команда претендует на титулы. Но с другой стороны, там сумасшедшая конкуренция. Наиль хотел проявить и показать себя в «Амуре», но этого у него, откровенно говоря, не получилось. Он мог стать там лидером, но этого не было видно.

Посмотрим, что будет. Это его решение. Наиль — взрослый, поигравший человек. Я сомневаюсь в том, что он проявит себя в «Авангарде», хотя рядом с ними будут играть хорошие партнёры. Там уже есть два хороших первых звена, поэтому Якупов будет играть в третьем-четвёртом. И у него не будет много игрового времени», — приводит слова Кожевникова Allhockey.Ru.