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«Бостон» продлил контракт с защитником Карсоном Кульманом

«Бостон» продлил контракт с защитником Карсоном Кульманом
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Карсоном Кульманом. Соглашение с 25-летним американцем рассчитано на два года и в сезоне-2021/2022 будет носить односторонний характер. Годовая зарплата игрока в НХЛ составит $ 725 тыс.

В минувшем сезоне Кульман провёл 25 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «+3» и 13 минутах штрафного времени. В пяти матчах плей-офф Кульман не набрал ни одного очка.

За карьеру в НХЛ защитник провёл 36 матчей, забросил 4 шайбы и отдал 7 результативных передач при показателе полезности «+8» и 15 минутах штрафа.

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