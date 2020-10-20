«Бостон» продлил контракт с защитником Карсоном Кульманом
Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Карсоном Кульманом. Соглашение с 25-летним американцем рассчитано на два года и в сезоне-2021/2022 будет носить односторонний характер. Годовая зарплата игрока в НХЛ составит $ 725 тыс.
В минувшем сезоне Кульман провёл 25 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «+3» и 13 минутах штрафного времени. В пяти матчах плей-офф Кульман не набрал ни одного очка.
За карьеру в НХЛ защитник провёл 36 матчей, забросил 4 шайбы и отдал 7 результативных передач при показателе полезности «+8» и 15 минутах штрафа.
«Бостон Брюинз» продлил контракт с защитником Грызликом на 4 года и $ 14,714 млн
- 20 октября 2020
-
22:00
-
21:41
-
21:17
-
20:53
-
20:36
-
19:49
-
19:44
-
18:57
-
18:27
-
18:12
-
17:59
-
17:28
-
16:58
-
16:43
-
16:25
-
15:41
-
15:30
-
15:26
-
15:18
-
15:10
-
14:55
-
14:02
-
13:51
-
13:30
-
13:05
-
13:00
-
12:47
-
12:26
-
12:00
-
11:37
-
11:03
-
11:00
-
10:58
-
10:38
-
10:15
Партнерский контент