Гарипов: Худобин работает очень много. Это вызывает огромное уважение

Голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов прокомментировал игру российских вратарей Антона Худобина («Даллас Старз») и Андрея Василевского («Тампа-Бэй Лайтнинг») в плей-офф НХЛ.

«Андрей Василевский или Антон Худобин? Они совсем не похожи друг на друга. Один — трудяга, другой — талант, который дан свыше. Ещё в детстве Андрей выделялся на фоне других голкиперов. Было видно, что это вратарь от бога. Худобин же заслужил того, чего достиг, благодаря трудолюбию. Не знаю лично Антона, но, мне кажется, он работает очень много. Это вызывает огромное уважение.

Не говорю, что Андрею всё достается легко, талант тоже нужно развивать, но всегда выделял людей, которые добираются на вершину благодаря характеру. Для меня характер всегда стоит на первом месте. Так что Антона точно поставил бы в топ-3 финала НХЛ. Можно ли ему было дать MVP? Не мне судить», — приводит слова Гарипова «Матч ТВ».