«Локомотив» одержал седьмую победу кряду, обыграв «Спартак» в серии буллитов
«Локомотив» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.
Основное время и овертайм обошлись без голов. Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Локомотива» Павел Красковский. Голкипер хозяев Эдди Паскуале оформил шат-аут, отразив 28 бросков. Он не позволил сопернику реализовать ни одного буллита.
Таким образом, ярославский клуб одержал седьмую победу кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 24 октября в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Спартак» 22-го в Санкт-Петербурге — со СКА.
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