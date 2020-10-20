Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Локомотив» одержал седьмую победу кряду, обыграв «Спартак» в серии буллитов

«Локомотив» одержал седьмую победу кряду, обыграв «Спартак» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Основное время и овертайм обошлись без голов. Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Локомотива» Павел Красковский. Голкипер хозяев Эдди Паскуале оформил шат-аут, отразив 28 бросков. Он не позволил сопернику реализовать ни одного буллита.

Таким образом, ярославский клуб одержал седьмую победу кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 24 октября в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Спартак» 22-го в Санкт-Петербурге — со СКА.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2020, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 0
Б
Спартак
Москва
1:0 Красковский – 65:00' (ПБ)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020