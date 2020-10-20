Вратарь «Локомотива» Паскуале оформил два шат-аута кряду в КХЛ

«Локомотив» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Ярославский клуб одержал седьмую победу кряду, причём в последних двух матчах голкипер Эдди Паскуале отыграл на ноль. В матче со «Спартаком» Эдди парировал 28 бросков и не позволил сопернику реализовать ни одного буллита.

Напомним, 29-летний Паскуале перешёл в ярославский клуб в мае этого года, подписав с «Локомотивом» двухлетнее соглашение. Прежде канадец выступал за «Барыс».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 24 октября в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Спартак» 22-го в Санкт-Петербурге — со СКА.