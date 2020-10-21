Агент Михеева: Илья «подвинулся» в контракте, чтобы помочь «Торонто» с потолком зарплат

Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы 26-летнего российского нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Михеева, прокомментировал заключение новой сделки своего клиента с клубом.

«Илья решил немного отойти от уже согласованной суммы контракта, чтобы помочь «Торонто» соответствовать требованиям потолка зарплат. Для Ильи дело было не столько в деньгах, сколько в роли в организации. Он хочет выиграть Кубок Стэнли. Это мечта всей его жизни.

Мы знаем, что они собираются делать. Мы знаем, каковы цели. «Торонто» очень чётко доводил до нас свои мысли. Мы чувствуем себя очень комфортно перед следующим сезоном.

Конечно, Илья хотел бы помочь команде преодолеть «Коламбус», но в целом это был хороший первый год для него. Он приспособился и адаптировался. Я ожидаю, что в следующем году у него будет ещё более успешный сезон», — приводит слова Мильштейна Sportsnet.

Ранее стало известно, что Илья Михеев подписал 2-летний контракт с «Торонто» на сумму $ 3,29 млн ($ 1,645 млн за сезон).