Ставровский: базовое мастерство у Стрёмвалля и Ко на высоком уровне, в этом нет сомнений

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский поделился первыми впечатлениями от работы с командой.

«В первом матче чувствовал нервозность, вторая прошла в рабочем режиме, адаптация состоялась. Именно в этом матче с «Салаватом» (0:2) хоккеисты ухватили те моменты, которые предложил тренерский штаб. Сыграли активно, во многих эпизодах навязывали свой хоккей сопернику, перехватывали его атаки ещё в средней зоне, выигрывали пространство. Благодарен команде за такой прогресс.

Уровень наших легионеров не вызывает сомнений, но нужно учитывать, что большинство из них дебютирует в КХЛ, необходима адаптация. Именно с этим связываю то, что, например, лучшим бомбардиром «Сочи» в сезоне является защитник – Мироманов. Безусловно, правильнее в этой роли увидеть всё-таки более опытных игроков, форвардов, легионеров. Хочу подчеркнуть, что базовое мастерство у Стрёмвалля и Ко на высоком уровне, в тренировочном процессе работа рядом с ними многое даёт нашей молодёжи. В истории КХЛ много примеров совместного роста именно легионеров и молодых, мы тоже намерены идти по этой дороге.

Сейчас до кубковой отметки нам не хватает трёх-четырёх побед. На дистанции в сорок с лишним матчей такой гандикап отыгрывается. Мы настроены оптимистично, в «Сочи» перспективная молодежь, крепкие ветераны и качественные легионеры. Если в ближайшее время подтянем моменты с физикой и тактикой, то кубковая гонка никуда от нас не денется», — цитирует Ставровского Russia-Hockey.