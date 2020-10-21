Легендарный комментатор Эмрик объявил о завершении карьеры после 47 лет в профессии

Майк Эмрик объявил о завершении карьеры после 47 лет работы хоккейным комментатором. Последние 15 лет он был главным голосом НХЛ на NBC.

«Осенью 50 лет назад я, с ручкой и блокнотом в руках, впервые пришёл на старую Civic Arena в Питтсбурге, чтобы в первый раз поработать на матче НХЛ. Горди Хоу играл за «Ред Уингз», Бобби Халл — за «Блэкхоукс», а Бобби Орр — за «Брюинз». В такие моменты я понимаю, что мы вместе многое повидали. Самое большое число зрителей — 105 тысяч — на Michigan Stadium. Золотой матч с овертаймом на Олимпиаде в Ванкувере между двумя североамериканскими командами.

За 50 лет многое изменилось, но большая часть того, что я люблю, осталась прежней и будет оставаться в будущем. У меня всё ещё бегут мурашки от вида Кубка Стэнли. Мне особенно нравится момент, когда после сирены одна команда выиграла, а вторая — нет, но вся враждебность исчезает по ходу величайшего проявления спортивной чести — рукопожатия. Я оставляю вас с искренней благодарностью», — сказал Эмрик в видео, опубликованном NBC Sports.

74-летний Эмрик 22 раза работал на финалах Кубка Стэнли, 45 раз освещал седьмые матчи плей-офф и финала Кубка Стэнли, был на шести Олимпиадах, на Матчах звёзд и «Зимней классике». Всего он прокомментировал более 3750 профессиональных матчей на уровне НХЛ и Олимпийских игр.