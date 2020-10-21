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Бурмистров — о возвращении в НХЛ: варианты были, но из-за карантина уехать не получилось

Бурмистров — о возвращении в НХЛ: варианты были, но из-за карантина уехать не получилось
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров высказался о возможном возвращении в Национальную хоккейную лигу.

«Я такой человек, никогда не закрываю перед собой двери. Смотрю только вперёд. Сейчас моя главная задача – помочь «Ак Барсу» выиграть очередной кубок. Были ли варианты уехать в НХЛ после «Ванкувера»? Да, были. Из-за карантина уехать не получилось. Но варианты были.

В НХЛ меня переучили на двустороннего форварда? Возможно, в НХЛ, возможно, когда я в первый раз приехал в Россию. Но я стараюсь не обращать на это внимания. Хочу быть атакующим нападающим, мне нравится такой стиль игры. В то же время я люблю играть в обороне. Центральный нападающий должен уметь играть во всех зонах», — цитирует Бурмистрова «Команда России».

Ранее российский форвард играл за «Атланту Трэшерз», «Виннипег Джетс», «Аризону Койотс» и «Ванкувер Кэнакс». Всего он провёл в лиге 348 матчей.

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