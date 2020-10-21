Торнтон: несколько лет назад чуть не перешёл в «Торонто» вместе с Марло

Форвард «Давоса» Джо Торнтон рассказал, что перед подписанием контракта на новый сезон НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» советовался с бывшим партнёром по «Сан-Хосе Шаркс» Патриком Марло.

«Ему там очень понравилось. Он сказал, что это первоклассный клуб, где отлично относятся к игрокам. Всё, что нужно. Там действительно о них заботятся. Несколько лет назад я чуть не перешёл туда вместе с ним, но этого не произошло.

Патти не сказал мне ничего, кроме замечательных слов о «Торонто». Он сказал, что там отличный подбор игроков, много молодых. Они готовы работать, готовы слушать советы. Я буду рядом и помогу им всем, чем смогу», – цитирует Торнтона Sportsnet.

Марло стал игроком «Торонто» в 2017 году и отыграл за канадскую команду два сезона, после чего транзитом через «Каролину Харрикейз» вернулся в «Шаркс».