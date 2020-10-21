«Нефтехимик» подписал пробный контракт с экс-защитником «Ак Барса» Михаилом Сидоровым

«Нефтехимик» подписал пробный контракт с защитником Михаилом Сидоровым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

23-летний защитник начинал нынешний сезон в составе «Куньлунь Ред Стар». Сначала российский защитник заключил пробный контракт с китайским клубом. На этом соглашении Михаил провёл в «Куньлуне» три матча, после чего подписал полноценный контракт. Уже на полноценном соглашении Сидоров сыграл за команду Алексея Ковалёва ещё три матча, а затем покинул клуб. В общей сложности Сидоров сыграл шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Сидоров — обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса» (сезон-2017/2018). В КХЛ защитник провёл 159 матчей, набрав 18 (3+15) очков. Он бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2017 года.