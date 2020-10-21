Беттмэн — о Эмрике: за 103-летнюю историю НХЛ никто лучше не мог передать звуки нашей игры

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн отреагировал на решение комментатора Майка Эмрика завершить свою карьеру.
«Когда говоришь о Доке Эмрике, всегда рискуешь тем, что он сам мог бы выразить свою мысль лучше — в самый напряжённый момент, с 20 тысячами болельщиков, которые кричат в уши (или 105 тысяч под дождём, снегом или в мороз), в эфире национального телеканала.
И публика всегда могла рассчитывать на то, что он верно подберёт слова. За 103-летнюю историю НХЛ никто лучше не мог передать звуки, страсть, радость и другие эмоции нашей игры", — цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.
74-летний Эмрик 22 раза работал на финалах Кубка Стэнли, 45 раз освещал седьмые матчи плей-офф и финала Кубка Стэнли, был на шести Олимпиадах, на Матчах звёзд и «Зимней классике». Всего он прокомментировал более 3750 профессиональных матчей на уровне НХЛ и Олимпийских игр.
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