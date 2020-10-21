Квартальнов: показалось, что Ахтямов был не в себе. Было видно, что он сильно дёргается

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:7).

«Что тут скажешь, один гол, семь пропущено. Очень слабо сыграли во всех линиях, будем думать, что произошло. Все сыграли слабо, даже не могу никого выделить. Если взять зону атаки, у нас после пяти пропущенных шайб было семь минут, у соперника – три.

Согласен, что полевым надо было больше помогать вратарям. При счёте 1:3 был момент, но с двух бросков мы пропустили один гол. Играли неплохо «четыре на пять», но этот один бросок… Сыграли слабо, должны были блокировать броски, стоять на линии броска. Сегодня было крайне важно это сделать, но не получилось.

Замена Ахтямова? Если посмотрите, там он и в начале потерял шайбу после простого броска из своей зоны, мог ногой её завести в ворота. Было видно, что игрок очень сильно дёргается, мне показалось, он был чуть-чуть не в себе, не готов. Это молодость, такое бывает.

Мифтахов сыграл три хороших матча, мы пропустили мало голов. Он молодой, хотели дать ему отдохнуть, видели, что он уже в Новосибирске «поднаелся», пару раз шайба просто в него попадала. Решили дать ему отдохнуть, он должен играть следующий матч. И думаю, он будет играть два матча в Казани, потому что у нас другие ребята не готовы», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.