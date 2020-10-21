Квартальнов: тренер теряет контроль над командой? Сейчас можно всё что угодно говорить

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:7).

«Не надо говорить, что кто-то после 1:7 поедет домой, а не на матч с «Барысом». Сегодня все слабо сыграли. Конечно, многие находятся в разном состоянии – те, кто выздоровел, у них силёнок побольше, они должны были на себя взять больше ответственности. Те, кто много играл, взяли на себя основную нагрузку, сейчас немного просели, это видно. Но все сыграли слабо, никого не могу выделить, кто бы сегодня завёл команду. Наверное, нужно было устроить драку, чтобы появились эмоции. Сейчас можно много говорить о том, что можно было сделать. Выход один – выходить и работать.

Тренер теряет контроль над командой? Сейчас можно всё что угодно говорить. Кто-то напишет, что я контроль теряю, другой, что с иностранцами какая-то проблема. Оправданий я не ищу, статистика такая вещь… В атаке играешь много, но всё пусто. Согласен, что надо забивать, есть такая проблема», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.