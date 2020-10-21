Юдин: была задача ловить шайбу на себя — не справились

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (1:7).



«Сегодня мало помогали молодым вратарям? Да, была задача ловить шайбу на себя, не справились. Получили то, на что наиграли.



Не было ли желания при счёте 1:4 или 1:5 устроить какую-нибудь заварушку, чтобы завести команду? Думаю, это было бы совсем глупо со стороны. Ответить можно было только заброшенной шайбой.



Сказалась ли акклиматизация на сегодняшней встрече? Нет. Мы прилетели вчера, жили по московскому времени. На это ссылаться точно не стоит: в это время мы обычно тренируемся. Нужно только разобраться в себе и работать», — приводит слова защитника официальный сайт казанского клуба.

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