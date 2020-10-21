Грабовский: Владимир Крикунов дал мне дорогу в хоккей

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский поделился ожиданиями от предстоящей встречи с московскими одноклубниками, а также от совместной работы с Владимиром Крикуновым.



«Московское «Динамо» — интересный соперник с индивидуально сильными игроками. Они могут играть в открытый хоккей, но в любой момент способны внести изменения и, как говорится, поехать в другую сторону. Поэтому надо быть очень внимательными.



Велика роль тренера. Все знают, какой специалист Владимир Васильевич Крикунов. Мне довелось много с ним работать. Жду интересный матч на «канадской» площадке. У нас в составе много молодых игроков, которые до этого играли в североамериканских лигах как раз на льду такого размера. Думаю, они будут чувствовать себя отлично, всё будет ещё быстрее.



Какие воспоминания от работы с Владимиром Крикуновым? Можно сказать, что Владимир Васильевич дал мне дорогу в хоккей. Он и Иван Александрович Кривоносов тренировали в нижнекамском «Нефтехимике», давали мне много игрового времени. Сейчас то же самое у нас в минском «Динамо»: много молодёжи, которой уделяет большое внимание Крэйг Вудкрофт и весь тренерский штаб.



Крикунову всегда нравилось работать с молодыми, нам оставалось только качественно тренироваться на льду и вне льда. Благодаря Крикунову я стал атлетом. Уже после «Нефтехимика» вместе работали в московском «Динамо» и в 2006 году выиграли Кубок европейских чемпионов. Много хороших воспоминаний.



Например? Его легендарные баллоны — он часто их использовал для тренировок. В том числе благодаря им я развил скоростные качества. Ещё была история: я в составе «Нефтехимика», мы в плей-офф играли с московским «Динамо», в которое перешёл Владимир Васильевич. И он перед матчем сказал команде, в частности Максиму Афиногенову и Андрею Маркову, что в Нижнекамске есть такой Грабовский, с ним надо внимательно. На следующую тренировку они выехали с этими словами Крикунова в интервью и моей фотографией на шлеме. И так катались на разминке, немного посмеивались. Ну а я в следующей игре забросил две шайбы и на эмоциях что-то показал в сторону трибун. Этот момент отложился в памяти. Владимир Васильевич хорошо помнит своих воспитанников. Афиногенов и Марков не знали, кто я такой, а Крикунов понимал, что можно ожидать. Все знают, что Павлу Дацюку он много помог, когда вместе работали в Екатеринбурге и Казани», — приводит слова Грабовского официальный сайт минского клуба.

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