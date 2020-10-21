Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Покка — самый блокирующий игрок сезона КХЛ

Покка — самый блокирующий игрок сезона КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Защитник омского «Авангарда» Вилле Покка является самым блокирующим игроком сезона КХЛ по данным InStat, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Статистика подготовлена по блокам в среднем за матч.

Второе место занимает игрок обороны «Амура» Юрий Сергиенко. На третьем защитник «Куньлунь Ред Стар» Руслан Педан.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Вилле Покка («Авангард») — 3.67
2. Юрий Сергиенко («Амур») — 3.20
3. Руслан Педан («Куньлунь») — 2.73
4. Никита Трямкин («Автомобилист») — 2.61
5. Виктор Сведберг («Барыс») — 2.50
6. Морган Эллис («Динамо» Р) — 2.50
7. Алексей Емелин («Авангард») — 2.44
8. Валерий Васильев («Амур») — 2.31
9. Алексей Василевский («Автомобилист») — 2.17
10. Яков Рылов («Спартак») — 2.12
11. Григорий Панин («Салават Юлаев») — 2.11
12. Богдан Киселевич (ЦСКА) — 2.08.

Григорий Панин дисквалифицирован на 1 матч за удар в голову Шумакову в игре с «Авангардом»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020