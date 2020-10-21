Покка — самый блокирующий игрок сезона КХЛ

Защитник омского «Авангарда» Вилле Покка является самым блокирующим игроком сезона КХЛ по данным InStat, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Статистика подготовлена по блокам в среднем за матч.
Второе место занимает игрок обороны «Амура» Юрий Сергиенко. На третьем защитник «Куньлунь Ред Стар» Руслан Педан.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Вилле Покка («Авангард») — 3.67
2. Юрий Сергиенко («Амур») — 3.20
3. Руслан Педан («Куньлунь») — 2.73
4. Никита Трямкин («Автомобилист») — 2.61
5. Виктор Сведберг («Барыс») — 2.50
6. Морган Эллис («Динамо» Р) — 2.50
7. Алексей Емелин («Авангард») — 2.44
8. Валерий Васильев («Амур») — 2.31
9. Алексей Василевский («Автомобилист») — 2.17
10. Яков Рылов («Спартак») — 2.12
11. Григорий Панин («Салават Юлаев») — 2.11
12. Богдан Киселевич (ЦСКА) — 2.08.
- 21 октября 2020
-
17:43
-
17:26
-
17:00
-
16:42
-
16:09
-
15:25
-
15:10
-
15:07
-
15:04
-
15:00
-
14:49
-
14:42
-
14:32
-
13:59
-
13:20
-
12:52
-
12:21
-
12:05
-
11:51
-
11:15
-
11:04
-
10:52
-
10:30
-
10:05
-
09:51
-
09:30
-
09:08
-
08:40
-
08:25
-
08:10
-
08:03
-
04:31
-
04:18
-
02:25
- 20 октября 2020
-
23:49