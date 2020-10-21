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Заварухин: рад, что у «Сибири» возвращается в игру вратарь

Заварухин: рад, что у «Сибири» возвращается в игру вратарь
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча с «Трактором» (3:1).

«Нам была нужна эта победа как воздух. Попросили ребят на собрании сыграть в тот хоккей, который приносил нам результат — плотная игра в средней зоне и обороне. Просили не бежать сломя голову прессинговать, а сыграть более закрыто. Спасибо ребятам за хорошую командную победу. Рад, что у нас возвращается в игру вратарь.

У нас давно не было такой победной раздевалки. Это придаст уверенности ребятам. Не сказал бы, что у нас отлегло. Где-то были игры и получше у нас, но не было очков — это были игры с «Йокеритом» и «Торпедо» на выезде.

У «Сибири» было только одно удаление сегодня? Мы стараемся каждую игру делать акцент на игре без удалений. Знали, что у «Трактора» хорошее большинство, и говорили ребятам, чтобы не давали играть сопернику в большинстве.

Отсутствие Саюстова в составе? Сегодня был чисто человеческий фактор. Мы поздравили его с рождением сына и отпустили домой забрать сына с роддома. Ребята сегодня сыграли за него», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

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