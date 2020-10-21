Ли: сегодня боженька вознаградил «Сибирь» за её старания и работу

Нападающий «Сибири» Олег Ли подвёл итоги матча с «Трактором» (3:1).
«Очень долго ждали эту победу. Не могу сказать, почему в прошлых встречах не получалось, но, думаю, всё было видно со стороны. Мы очень рады, что сегодня была именно командная победа. Все пластались и бились друг за друга. Для Харри Сятери это тоже очень важная победа. Надеюсь, она придаст уверенности всей команде.
Каково воспринимать личную статистику, когда у команды не идёт игра? Конечно, не буду лукавить, приятно забивать и отдавать. Но когда эти очки не приносят пользы, то осадок остаётся. Можно сколько угодно забивать и отдавать, но если команда идёт низко, то от этого нет радости. Хорошо, что сегодня победили. Пусть это будет началом победной серии.
Согласен, что сегодня не всё получалось. Соперник очень много атаковал и где-то нас прощал. Я считаю, что это всю нашу работу и старания боженька увидела и вознаградила нас.
Было ли перед игрой ощущение, что «Сибирь» несколько «припёрло» в турнирной таблице? На самом деле нас уже давно «припёрло». Уже давно это висело и витало в воздухе. Нужно было заканчивать это. Хорошо, что не стали затягивать проигрышную серию», — передаёт слова Ли корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
- 21 октября 2020
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