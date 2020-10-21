Загидулин займёт место в воротах «Металлурга» во встрече с «Куньлунем»
«Металлург» объявил состав на гостевую встречу с китайским «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальной странице магнитогорского клуба в «Твиттере».
Встречу пропустят голкипер Василий Кошечкин, защитники Михаил Пашнин и Артём Минулин, а также нападающий Максим Карпов. На их места вызваны вратарь Артём Загидулин, который дебютирует за магнитогорский клуб в этом сезоне, игроки обороны Антипин, Захаров и Крохалев.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Яковлев — Земчёнок, Мозякин — Плотников — Кошелев;
- Дронов — Мартынов, Песонен — Швырёв — Чибисов;
- Антипин — Сёмин, Юров — Нестрашил — Бек;
- Захаров — Крохалев, Хлыстов — Платонов — Варагян.
Место в воротах займёт Артём Загидулин. Его сменщиком станет Глеб Носов.
Голкипер Артём Загидулин официально вернулся в магнитогорский «Металлург»
- 21 октября 2020
-
19:31
-
19:22
-
19:13
-
19:02
-
18:52
-
18:47
-
18:34
-
18:25
-
18:22
-
17:43
-
17:26
-
17:00
-
16:42
-
16:09
-
15:25
-
15:10
-
15:07
-
15:04
-
15:00
-
14:49
-
14:42
-
14:32
-
13:59
-
13:20
-
12:52
-
12:21
-
12:05
-
11:51
-
11:15
-
11:04
-
10:52
-
10:30
-
10:05
-
09:51
-
09:30
Партнерский контент