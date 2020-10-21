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Загидулин займёт место в воротах «Металлурга» во встрече с «Куньлунем»

Загидулин займёт место в воротах «Металлурга» во встрече с «Куньлунем»
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» объявил состав на гостевую встречу с китайским «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальной странице магнитогорского клуба в «Твиттере».

Встречу пропустят голкипер Василий Кошечкин, защитники Михаил Пашнин и Артём Минулин, а также нападающий Максим Карпов. На их места вызваны вратарь Артём Загидулин, который дебютирует за магнитогорский клуб в этом сезоне, игроки обороны Антипин, Захаров и Крохалев.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Яковлев — Земчёнок, Мозякин — Плотников — Кошелев;
  • Дронов — Мартынов, Песонен — Швырёв — Чибисов;
  • Антипин — Сёмин, Юров — Нестрашил — Бек;
  • Захаров — Крохалев, Хлыстов — Платонов — Варагян.

Место в воротах займёт Артём Загидулин. Его сменщиком станет Глеб Носов.

Голкипер Артём Загидулин официально вернулся в магнитогорский «Металлург»
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