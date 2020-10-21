Гатиятулин: в первом матче с «Амуром» Кравцов вряд ли сыграет. Во втором — возможно

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с «Сибирью» (1:3).



«К сожалению, уступили. Неплохо начали, создавали моменты, но подвела реализация. Где-то отошли от своего задания. Разберём встречу, готовимся к следующему матчу.



Сказался ли столь напряженный график на качестве сегодняшней встречи? Да. Очень важно после матча правильно восстановиться. Видно, не хватает свежести в завершении и передачах. Это накладывает отпечаток.



Удовлетворён ли игрой четвёртого звена? В каких-то моментах да, в каких-то нет. Некоторые из ребят проводили первую встречу за «Трактор» в сезоне. Дальше будем думать.



С чем связана инертность в действиях команды и, в частности, звена Седлака? Видимо, усталость копится. Сегодня приходилось сдерживать всю пятёрку соперника. Если в начале матча было неплохое движение, то во второй половине усталость накопилась, сбавили в движении.



Чем можно объяснить две потери Берглунда при игре «шесть на пять»? Не думаю, что кто-то из игроков хочет специально потерять шайбу. Это стечение обстоятельств. Не хватило концентрации. Усталость. Разберём матч, будем восстанавливать ребят и готовиться к следующей встрече.



Стоит ли ждать Виталия Кравцова в Хабаровске? В следующем матче вряд ли. Во втором в Хабаровске — возможно. Будем разговаривать с врачами и принимать совместное решение», — приводит слова тренера пресс-служба челябинского клуба.

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