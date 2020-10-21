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Андронов, Локтионов, Дальбек и Саморуков пропустят матч ЦСКА с «Торпедо»

Андронов, Локтионов, Дальбек и Саморуков пропустят матч ЦСКА с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА объявил состав на гостевую встречу с нижегородским «Торпедо», сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере».

В заявку вернулись защитники «армейцев» Артём Блажиевский и Кирилл Голощапов, а также нападающие Иван Телегин, Александр Попов и Кирилл Максимов. Встречу пропустят форварды Сергей Андронов, Андрей Локтионов, Тахир Мингачёв и Максим Соркин, а также игроки обороны Клас Дальбек и Дмитрий Саморуков.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Рыков — Робинсон, Слепышев — Кемпе — Голдобин;
  • Науменков — Блажиевский, Мамин — Шалунов — Окулов;
  • Киселевич — Сергеев, Попов — Карнаухов — Телегин;
  • Голощапов, Максимов — Светлаков — Коростелёв.

Место в воротах займёт Ларс Юханссон. Александр Шарыченков начнёт встречу его сменщиком.

Гол Киселевича принёс ЦСКА победу в домашнем матче КХЛ с московским «Динамо»
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