Андронов, Локтионов, Дальбек и Саморуков пропустят матч ЦСКА с «Торпедо»
Московский ЦСКА объявил состав на гостевую встречу с нижегородским «Торпедо», сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере».
В заявку вернулись защитники «армейцев» Артём Блажиевский и Кирилл Голощапов, а также нападающие Иван Телегин, Александр Попов и Кирилл Максимов. Встречу пропустят форварды Сергей Андронов, Андрей Локтионов, Тахир Мингачёв и Максим Соркин, а также игроки обороны Клас Дальбек и Дмитрий Саморуков.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Рыков — Робинсон, Слепышев — Кемпе — Голдобин;
- Науменков — Блажиевский, Мамин — Шалунов — Окулов;
- Киселевич — Сергеев, Попов — Карнаухов — Телегин;
- Голощапов, Максимов — Светлаков — Коростелёв.
Место в воротах займёт Ларс Юханссон. Александр Шарыченков начнёт встречу его сменщиком.
Гол Киселевича принёс ЦСКА победу в домашнем матче КХЛ с московским «Динамо»
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