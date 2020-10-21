Александр Ерёменко начнёт матч с минским «Динамо»
Московское «Динамо» объявило состав на гостевую встречу с минскими одноклубниками, сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере».
В заявку вернулся голкипер Александр Ерёменко, заменивший Георгия Кузнецова, а также нападающий Олег Зайцев. Встречу пропустит форвард Семён Панкратов.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
- Миронов — Сергеев, Тарасов — Линдберг — Пулккинен;
- Е. Зайцев — Григорьев, Круглов — Ефремов — Кулёмин;
- Волков — Муранов, О. Зайцев — Игумнов — Брызгалов.
Место в воротах займёт Александр Ерёменко. Иван Бочаров начнёт встречу его сменщиком.
Встреча между московской и минской командами запланирована на сегодня, 21 октября. Матч начнётся в 19:30 мск.
Московское «Динамо» объявило об отмене домашнего матча с рижским «Динамо»
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