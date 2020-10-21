Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Александр Ерёменко начнёт матч с минским «Динамо»

Александр Ерёменко начнёт матч с минским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» объявило состав на гостевую встречу с минскими одноклубниками, сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере».

В заявку вернулся голкипер Александр Ерёменко, заменивший Георгия Кузнецова, а также нападающий Олег Зайцев. Встречу пропустит форвард Семён Панкратов.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
  • Миронов — Сергеев, Тарасов — Линдберг — Пулккинен;
  • Е. Зайцев — Григорьев, Круглов — Ефремов — Кулёмин;
  • Волков — Муранов, О. Зайцев — Игумнов — Брызгалов.

Место в воротах займёт Александр Ерёменко. Иван Бочаров начнёт встречу его сменщиком.

Встреча между московской и минской командами запланирована на сегодня, 21 октября. Матч начнётся в 19:30 мск.

Московское «Динамо» объявило об отмене домашнего матча с рижским «Динамо»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020