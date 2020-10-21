Александр Ерёменко начнёт матч с минским «Динамо»

Московское «Динамо» объявило состав на гостевую встречу с минскими одноклубниками, сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере».



В заявку вернулся голкипер Александр Ерёменко, заменивший Георгия Кузнецова, а также нападающий Олег Зайцев. Встречу пропустит форвард Семён Панкратов.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;

Миронов — Сергеев, Тарасов — Линдберг — Пулккинен;

Е. Зайцев — Григорьев, Круглов — Ефремов — Кулёмин;

Волков — Муранов, О. Зайцев — Игумнов — Брызгалов.

Место в воротах займёт Александр Ерёменко. Иван Бочаров начнёт встречу его сменщиком.



Встреча между московской и минской командами запланирована на сегодня, 21 октября. Матч начнётся в 19:30 мск.