Михеев: на меня выходили из «Авангарда», но сейчас не вернусь в КХЛ

Российский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев прокомментировал подписание нового контракта с клубом.



«Тренируюсь дома, готовлюсь к сезону. Мне помогли, создали все условия. Тренажерный зал, лёд. Занимаюсь в академии «Авангарда» — это мой клуб, выступал за «ястребов» до отъезда в НХЛ. Очень рад, что так развивается родная команда. Ещё пару лет назад в Омске не было этой академии. А тут зашёл, посмотрел, как там всё устроено. Меня позвали тут потренироваться. Очень благодарен, занимаюсь по индивидуальной программе.



Да, на меня выходили из «Авангарда». Спасибо, что ко мне проявляют интерес. Но мой приоритет — выступать в НХЛ. И в этот момент со мной даже нет смысла разговаривать о возвращении в КХЛ.



Когда в команду пришел новый главный тренер Шелдон Киф, я начал играть с Таваресом. Перед травмой выступал с ним и Уильямом Нюландером. Начинал плей-офф тоже с ними, но не знаю, с кем меня будут ставить. Нужно сначала приехать в Торонто, начать тренировочный лагерь, а там увидим. Представляете, каково это — выступать в звене с такими мастерами. Большой подарок любому форварду. Хотя готов играть там, где дадут. Готовлюсь к сезону и дождаться не могу, когда стартует новый чемпионат», — приводит слова Михеева пресс-служба НХЛ.

Илья Михеев достиг договорённости о продлении контракта с «Торонто»