19-летний форвард «Торпедо» Венгрыжановский оформил первый дубль в КХЛ в матче с ЦСКА

Нападающий нижегородского «Торпедо» Денис Венгрыжановский оформил дубль в ворота московского ЦСКА. Эти шайбы стали для него первыми в КХЛ.



19-летний нападающий открыл счёт в матче на 11-й минуте первым же своим броском. Эта шайба стала для него первой в КХЛ. Затем ЦСКА усилиями Богдана Киселевича восстановил равенство во встрече. Тем не менее Венгрыжановский на 27-й минуте матча подхватил шайбу в зоне столичной команды и бросил. Шайба попала в конёк защитника москвичей и отскочила в ворота Ларса Юханссона. Таким образом, молодой нападающий оформил свой первый дубль в КХЛ.

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Для Венгрыжановского этот сезон является первым в КХЛ. Прежде форвард принял участие в четырёх встречах, однако не смог отметиться результативными действиями.