Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сочи» потерпело шестое поражение кряду, всухую проиграв «Северстали»

«Сочи» потерпело шестое поражение кряду, всухую проиграв «Северстали»
Хоккей / КХЛ 0

«Северсталь» одержала домашнюю победу над «Сочи». Встреча проходила в «Ледовом дворце» в Череповце и завершилась со счётом 2:0.

Первый период оказался безголевым. На пятой минуте второго игрового отрезка Роберт Букартс с передачи Йоонаса Няттинена вывел череповецкую команду вперёд. В середине периода нападающий «Северстали» Игорь Гераськин убежал один на один с голкипером сочинцев Йоэлем Лассинантти, однако защитник Рафаэль Батыршин в падении клюшкой сбил форварда и нарушил правила. Арбитры назначили буллит. Букартс реализовал его, оформив дубль. Голкипер череповчан Владислав Подъяпольский оформил шат-аут.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2020, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Букартс (Няттинен) – 24:31' (5x5)   2:0 Букартс – 31:14' (бул)

Следующую встречу «Северсталь» проведёт дома, в Череповце, 23 октября с магнитогорским «Металлургом». «Сочи» отправится в Подольск, где 23 октября сыграет с местным «Витязем».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020