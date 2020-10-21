«Сочи» потерпело шестое поражение кряду, всухую проиграв «Северстали»

«Северсталь» одержала домашнюю победу над «Сочи». Встреча проходила в «Ледовом дворце» в Череповце и завершилась со счётом 2:0.
Первый период оказался безголевым. На пятой минуте второго игрового отрезка Роберт Букартс с передачи Йоонаса Няттинена вывел череповецкую команду вперёд. В середине периода нападающий «Северстали» Игорь Гераськин убежал один на один с голкипером сочинцев Йоэлем Лассинантти, однако защитник Рафаэль Батыршин в падении клюшкой сбил форварда и нарушил правила. Арбитры назначили буллит. Букартс реализовал его, оформив дубль. Голкипер череповчан Владислав Подъяпольский оформил шат-аут.
Следующую встречу «Северсталь» проведёт дома, в Череповце, 23 октября с магнитогорским «Металлургом». «Сочи» отправится в Подольск, где 23 октября сыграет с местным «Витязем».
- 21 октября 2020
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