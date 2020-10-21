«Куньлунь» одержал третью победу кряду, обыграв «Магнитку». Загидулин пропустил 5 шайб

Китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на «Арене-Мытищи» и завершилась со счётом 6:4.



На второй минуте матча Игорь Швырёв с передач Андрея Чибисова и Харри Песонена вывел гостей вперёд. В конце периода Хантер Шинкарук сравнял счёт, реализовав большинство. На третьей минуте второго игрового отрезка Тейлор Бек вновь вывел гостей вперёд, однако спустя три минуты китайский клуб отыгрался. На этот раз шайбу забросил Спенсер Фу. В середине периода Джейсон Фрэм вывел «Куньлунь» вперёд, забросив в меньшинстве. За следующие пять минут шайба ещё дважды побывала в воротах магнитогорцев. После этого «Металлург» заменил вратаря Артёма Загидулина на Глеба Носова. В середине третьего периода Юрий Платонов с передач Сергея Плотникова и Никиты Хлыстова, а также Харри Песонен сократили отставание до минимума, однако в конце встречи Давид Бондра сделал счёт 6:4.

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Следующую встречу «Металлург» проведёт 23 октября с «Северсталью». «Куньлунь» сыграет 25 октября с ЦСКА.