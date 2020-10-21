Дубль 19-летнего Венгрыжановского помог «Торпедо» обыграть ЦСКА в овертайме

Нижегородское «Торпедо» обыграло московский ЦСКА в овертайме. Встреча проходила на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 3:2.
На 11-й минуте встречи 19-летний нападающий Денис Венгрыжановский вывел гостей вперёд. Спустя три минуты Богдан Киселевич с передачи Максима Шалунова сравнял счёт, реализовав большинство. В начале второго периода Венгрыжановский оформил свой первый дубль в КХЛ, выведя нижегородцев вперёд. Тем не менее в начале третьего игрового отрезка Марио Кемпе вновь сравнял счёт, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Антон Слепышев и Мэт Робинсон. Победную шайбу в овертайме забросил Михаил Варнаков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующую встречу ЦСКА проведёт 23 октября с минским «Динамо». «Торпедо» 26 октября сыграет с магнитогорским «Металлургом».
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