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Дубль 19-летнего Венгрыжановского помог «Торпедо» обыграть ЦСКА в овертайме

Дубль 19-летнего Венгрыжановского помог «Торпедо» обыграть ЦСКА в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» обыграло московский ЦСКА в овертайме. Встреча проходила на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 3:2.

На 11-й минуте встречи 19-летний нападающий Денис Венгрыжановский вывел гостей вперёд. Спустя три минуты Богдан Киселевич с передачи Максима Шалунова сравнял счёт, реализовав большинство. В начале второго периода Венгрыжановский оформил свой первый дубль в КХЛ, выведя нижегородцев вперёд. Тем не менее в начале третьего игрового отрезка Марио Кемпе вновь сравнял счёт, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Антон Слепышев и Мэт Робинсон. Победную шайбу в овертайме забросил Михаил Варнаков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2020, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Венгрыжановский – 10:17' (5x5)   1:1 Киселевич (Шалунов) – 13:59' (5x4)   1:2 Венгрыжановский – 26:43' (5x5)   2:2 Кемпе (Слепышев, Робинсон) – 47:18' (5x4)   2:3 Варнаков (Остин) – 61:57' (3x3)

Следующую встречу ЦСКА проведёт 23 октября с минским «Динамо». «Торпедо» 26 октября сыграет с магнитогорским «Металлургом».

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