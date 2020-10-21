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«Витязь» переиграл «Салават Юлаев» благодаря дублю Александра Сёмина

«Витязь» переиграл «Салават Юлаев» благодаря дублю Александра Сёмина
Хоккей / КХЛ 0

Подольский «Витязь» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 4:3.

В конце первого периода Александр Кадейкин с передачи Дмитрия Кугрышева вывел уфимскую команду вперёд, реализовав большинство. В середине второго игрового отрезка Александр Сёмин сравнял счёт, ему ассистировал Джастин Дэнфорт. За пять минут до конца периода Александр Дергачёв с передач Данилы Моисеева и Ивана Ларичева вывел хозяев вперёд. Однако уже на второй минуте третьего игрового отрезка Владислав Картаев сравнял счёт. В середине периода Филип Ларсен с передачи Теэму Хартикайнена сделал счёт 3:2 в пользу уфимцев. «Витязю» понадобилось всего 48 секунд, чтобы восстановить равенство усилиями Святослава Гребенщикова. За 1 минуту и 11 секунд до конца третьего периода Сёмин оформил дубль и вывел хозяев вперёд. Отыграться уфимцы не успели.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу «Салават» проведёт 26 октября с «Локомотивом». «Витязь» 23 октября примет «Сочи».

КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2020, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кадейкин (Кугрышев) – 17:22' (5x4)   1:1 Сёмин (Дэнфорт) – 30:06' (5x5)   2:1 Дергачёв (Моисеев, Ларичев) – 35:25' (5x5)   2:2 Картаев – 41:44' (5x5)   2:3 Ларсен (Хартикайнен) – 49:07' (5x5)   3:3 Гребенщиков (Попов) – 49:55' (5x5)   4:3 Сёмин (Паутов, Дэнфорт) – 58:49' (5x5)
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