«Витязь» переиграл «Салават Юлаев» благодаря дублю Александра Сёмина

Подольский «Витязь» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 4:3.
В конце первого периода Александр Кадейкин с передачи Дмитрия Кугрышева вывел уфимскую команду вперёд, реализовав большинство. В середине второго игрового отрезка Александр Сёмин сравнял счёт, ему ассистировал Джастин Дэнфорт. За пять минут до конца периода Александр Дергачёв с передач Данилы Моисеева и Ивана Ларичева вывел хозяев вперёд. Однако уже на второй минуте третьего игрового отрезка Владислав Картаев сравнял счёт. В середине периода Филип Ларсен с передачи Теэму Хартикайнена сделал счёт 3:2 в пользу уфимцев. «Витязю» понадобилось всего 48 секунд, чтобы восстановить равенство усилиями Святослава Гребенщикова. За 1 минуту и 11 секунд до конца третьего периода Сёмин оформил дубль и вывел хозяев вперёд. Отыграться уфимцы не успели.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующую встречу «Салават» проведёт 26 октября с «Локомотивом». «Витязь» 23 октября примет «Сочи».
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