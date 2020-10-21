Михайлис: 50 минут «Барыс» играл по заданию, а потом начались ошибки

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги встречи с «Йокеритом» (4:5 ОТ).



«Мы здорово играли 50 минут, а потом… Может, потеря концентрации, выключение в каких-то моментах. Не знаю, с чем это связано, будем разбираться. Посмотрим видео, сделаем разбор. Такие ошибки уберём, их больше допускать нельзя. 50 минут играли по заданию, хорошо выходили из прессинга, нормально справлялись. Не знаю, что произошло.



Моя критика Асетова после четвёртой пропущенной шайбы? Там был эпизод, в котором Алихан должен был выводить шайбу из зоны. Ну и бросок ему нужно было блокировать от Лехтонена. Да, Асетов организовал две наши шайбы, но потом движение упало — и не только у него. У Кирилла Панюкова, других игроков пошло замедление, начались ошибки», — приводит слова Михайлиса пресс-служба КХЛ.

«Йокерит» отыгрался с 0:4 за 15 минут и в овертайме одолел «Барыс»