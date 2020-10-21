Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Марьямяки — о камбэке: игроки «Йокерита» решили, что в третьем периоде отдадут всё

Марьямяки — о камбэке: игроки «Йокерита» решили, что в третьем периоде отдадут всё
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал итоги встречи с нурсултанским «Барысом» (5:4 ОТ). Напомним, что финская команда отыгралась со счёта 0:4.

«Первые 20 минут игра была равной, команды действовали хорошо. Во втором периоде «Барыс» добавил в катании, они выиграли всю борьбу. Мы решили, что в третьем периоде отдадим всё. Забили один гол — и дело пошло.

У нас был очень сложный выезд: Новосибирск — Хабаровск — Нур-Султан. Конечно, команда немного устала. Мы не очень хорошо начали третий период, но первый наш гол дал хорошую энергию. Я просил ребят найти в себе силы, поскольку это был последний матч выезда, и ребятам всё удалось», — приводит слова финского специалиста пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

«Йокерит» отыгрался с 0:4 за 15 минут и в овертайме одолел «Барыс»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020