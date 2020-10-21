Крикунов: лишний вес мешает Верещагину дебютировать в московском «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с минскими одноклубниками (5:2).
«Что мешает Верещагину дебютировать в московском «Динамо»? Лишний вес мешает. Тяжёлый очень. Видимо, он больше отдыхал, чем тренировался.
Когда увидим прогресс от молодых игроков «Динамо»? У людей различная степень одарённости. Кто-то забивает, кто-то играет за счёт работы. Если Шипачёв умеет забивать и отдавать передачи, он это делает. Если мы используем Муранова, значит, он нам нужен для оказания давления на соперника. Своей агрессивной игрой он заставляет соперников ошибаться.
Не понравилось нам, как у Зайцева получалась игра сегодня. Мы часто говорим: «Молодой, молодой». Но ему уже 19 лет. Уже надо играть в это время. Если мне память не изменяет, Александров уже в 18 лет стал олимпийским чемпионом», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 21 октября 2020
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