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Крикунов – минскому «Динамо»: возьмите ещё 20 легионеров и забудьте о белорусском хоккее

Крикунов – минскому «Динамо»: возьмите ещё 20 легионеров и забудьте о белорусском хоккее
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов ответил на вопросы пресс-службы минского «Динамо».

«Я ещё два года назад говорил Грабовскому: «Дайте ребятам играть. Какая вам разница — занимать последнее место с легионерами или без легионеров». Через шесть месяцев эти пацаны, если им дать играть, начнут давать результат. Я это знаю, потому что сам проходил через подобное. Хорошо, что сейчас так много молодых игроков у вас играет. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Это давно пора было сделать. Но сейчас, к сожалению, когда выздоровеют ваши легионеры, их вернут в состав, а пацанов опять задвинут. Дай бог, чтобы кто-то из них вырос и начал играть в КХЛ.

Легионеры дают результат? Их 12 человек у вас. Зачем своих ребят-то убивать! Ну возьмите ещё 20 легионеров, ещё лучше будет результат — и забудьте о белорусском хоккее!», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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